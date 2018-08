Bijna met pensioen in pas gerenoveerd huis KOPPEL ZIET WONING IN VLAMMEN OPGAAN KRISTIEN BOLLEN

02 augustus 2018

02u38 0 Geetbets In de Kraaistraat in Rummen bij Geetbets is gisterennamiddag iets na 15 uur brand uitgebroken. Bewoners Roland Smolders (62) en zijn echtgenote Lydia Tournelle (60) konden net op tijd hun woning verlaten. Ze beseffen dat ze geluk hebben gehad, maar toch is er een wrang 'detail': het koppel had pas zaterdag de renovatiewerken afgerond. Tot op de laatste verflaag.

"We hoorden een enorme klap. Eerst dachten we dat er een wagen tegen onze woning was gereden. Al snel zagen we vuur en rook uit de berging komen. Het ging zo snel, er was niets tegen te beginnen. Net op tijd zijn we buiten geraakt", zucht het koppel, dat binnenkort zou kunnen genieten van hun pensioen. Begin maart ging het voormalige duivenhok en de werkruimte al volledig in de vlammen op door een defect aan een accu. Ook nu zou een technisch defect de oorzaak zijn in de net volledig gerenoveerde woning die net afgelopen zaterdag klaar was met de laatste schilderwerken.





De tranen staan bij Roland en Lydia in de ogen. Werkelijk alles zijn ze kwijt, op de kledij die ze aanhadden na. Ook al beseffen ze goed dat het een mirakel is dat ze ongedeerd zijn.





Roland: "Ik had me in de namiddag even op bed gelegd en was in slaap gevallen. Plots hoorde ik een enorme klap, even nadien kwam mijn echtgenote de kamer ingelopen. Toen hing de woning al vol rook en konden we nog net buiten raken."





Dikke, zwarte rook

"Pas afgelopen zaterdag waren de renovatiewerken volledig klaar, ook het verfwerk. Ik was net in de veranda alles een plaatsje aan het geven toen ik een enorme slag hoorde. Eerst dacht ik aan een auto-ongeluk, maar voor ik poolshoogte kon gaan nemen volgde nog een knal. Toen ik naar de slaapkamer liep om mijn man te gaan wekken, die voor één keer eventjes wat was gaan rusten, zag ik al de zware rook uit de berging komen. Even heeft hij nog die deur opengemaakt om iets te kunnen ondernemen, maar die moest snel weer dicht voor de vlammen. In een mum van tijd was het hele huis in zware zwarte rook gehuld en konden we nog net buiten."





Auto nog gered

"Een van de eerste wagens die hier langsreed was familie. Met hen heeft Roland nog geprobeerd om de auto uit de garage te halen. Helaas ging de poort niet meteen open, maar via een ingelsagen raam lukte het toch. Ook de garage was gevuld met rook, de auto hebben ze op het nippertje kunnen redden. Dat is ook het enige, de rest is verloren. Niets is niet opgebrand, doorweekt of onder een dikke roetlaag", beseft het koppel, dat binnenkort eindelijk van hun pensioen zou kunnen genieten in hun pas volledig gerenoveerd huis. "We durven er niet aan denken als dit 's nachts was gebeurd. Dan waren we nooit tijdig buiten geraakt."