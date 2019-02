Benny Munten krijgt titel van ereburgemeester vdt

26 februari 2019

16u37 0

De gemeenteraad heeft de titel van ereburgemeester toegekend aan Benny Munten. Een aftredend burgemeester die zijn ambt gedurende een bestuursperiode of gedurende ten minste zes jaar in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend, kan de Vlaamse Regering verzoeken de eretitel van het ambt te verlenen. Dit kan gebeuren op eigen verzoek maar ook door de gemeenteraad, met instemming van betrokkene. Benny Munten was van 1989 tot en met 1994 gemeenteraadslid, van 1995 tot en met 2000 eerste schepen, van 2001 tot en met 2012 burgemeester, van 2013 tot en met 2014 eerste schepen en van 2015 tot en met 2018 gemeenteraadslid. De laatste gemeenteraadsverkiezingen nam hij niet meer deel. De gemeenteraad keurde het ereburgemeesterschap maandagavond goed. CD&V onthield zich. “Op basis van de voorbereidende bespreking van de gemeenteraad in het bestuur werd beslist om te kiezen voor onthouding”, reageert CD&V fracieleider Ingrid Claes. “Verder wensen wij hier geen toelichting over te geven. Met deze stellingname staan we de titel van ereburgemeester niet in de weg.” In 2012 scheurde Benny Munten zich af van CD&V en richtte de nieuwe Gemeentelijke Volkspartij (GVP) op. Met Benny kwam er eind vorig jaar een einde aan deze scheurlijst.