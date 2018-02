Benefiet voor Lucas en Kyran levert 25.000 euro op CULINAIRE BARBECUE LOKT 1.400 ETERS TOM VAN DE WEYER

26 februari 2018

02u28 0 Geetbets De benefietavond voor Lucas (5) en Kyran (4), die beiden strijden tegen een medische aandoening, heeft afgelopen weekend zo'n 25.000 euro opgebracht. De culinaire barbecue in het Kasteel van Hoen kon op niet minder dan 1.400 gasten rekenen. "Terwijl we op 500 tot 1.000 inschrijvingen gehoopt hadden", klinkt het bij de ouders van de jongens.

Lucas Feyen uit Grazen werd geboren met een zeldzame afwijking. Zijn schedel beklemt zijn groeiende hersenen, waardoor hij aan zware hoofdpijn lijdt. Bij Kyran Peeters uit Rummen werd in november een zeldzame vorm van kanker vastgesteld.





Chris Jamar, een kennis van de ouders van Lucas, kwam met het voorstel om een benefietactie op poten te zetten. Aanvankelijk was die actie ook enkel voor Lucas bedoeld. Maar toen het nieuws van de culinaire barbecue rondging in de gemeente, kwam ook Kyran ter sprake. De ouders van beide jongens kenden elkaar aanvankelijk niet, en ontmoetten elkaar voor het eerst in frituur 't Ketelke van Elke Borremans, die de barbecue mee hielp organiseren. Niet minder dan 2.600 flyers werden uitgedeeld. En afgelopen zaterdag en zondag kwamen veertig vrijwilligers, onder wie vrienden en collega's van de ouders, een handje toesteken in de keuken, de zaal en achter de tapkraan.





Slapen in de auto

Het leverde een mooie opbrengst van zo'n 25.000 euro op. Steun die beide gezinnen kunnen gebruiken, want ook financieel worden zij op de proef gesteld. "Lucas heeft al drie operaties achter de rug", zegt mama Clara. "Binnenkort moeten we weer naar het UZ Gent voor de maandelijkse controle. Misschien moet hij opnieuw onder het mes... Wanneer hij opgenomen wordt voor een onderzoek, verblijf ik in het ziekenhuis. Dat kost elke keer honderden euro's. Mijn man Rik blijft dan slapen in de auto op de parking - op hotel gaan is niet te betalen. Door de druk in zijn hoofd kan Lukas niet naar school gaan. Zelfs een halve dag is al te zwaar voor hem. Maar we hebben nog geen thuisbegeleiding gevonden."





Kyran lijkt er intussen, na zes chemokuren, weer bovenop te zijn. Maar toch blijven het bange tijden voor zijn ouders Pascal en Sarah. Woensdag moeten ze opnieuw met hem naar Leuven voor een controle. Pas na twee jaar kan Kyran genezen verklaard worden. En intussen heeft Pascal drie maanden ziekteverlof genomen op het werk. "Links en rechts krijgen we kleine premies, maar die compenseren niet de schade die we lijden", vertelt Pascal. "Ik voel me eerlijk gezegd een beetje onwennig bij al die solidariteit die ik hier rond me zie. Maar het is fantastisch dat zoveel mensen zich voor ons inzetten."