Bakkerij Dolce Vita zet actie op voor De Poezenpootjes

23 november 2018

Bakkerij Dolce Vita in de Dorpsstraat toont haar warm hart. In de toonbank liggen superlekkere zakjes chocolade en speculaas, waarvan een deel van de verkoop rechtstreeks naar de vzw Poezenpootje in Geetbets gaat. De vzw zet zich al jaren in voor de sterilisatie van zwerfkatten en de opvang, verzorging en plaatsing van jonge kittens. “Het idee voor deze actie kwam eigenlijk van Karen Jacobs. Zij helpt in de opvang van de vzw”, zegt Iris Vandepoel van Dolce Vita. “Ik stond meteen achter het voorstel en mijn speculaasmaker Geert Coenen was ook dolenthousiast. Hij maakte pakjes ambachtelijk speculaas, die wij mogen verkopen ten voordele van de Poezenpootjes. En daar bovenop verkopen we ook nog eens chocoladefiguurtjes in de vorm van diertjes om dit prachtig initiatief in eigen dorp te steunen.”