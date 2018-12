500 toeschouwers voor kersttoneel van Betsers Miniatuurtheater Tom Van de Weyer

29 december 2018

21u21 0

Het Betsers Miniatuurtheater voerde voor de 13de keer haar kersttoneel op in de verwarmde tent in de Singel. “We hebben twee maanden gerepeteerd in de vroegere verfwinkel van mijn moeder”, zegt acteur en regisseur Reinier Cloes. “Indertijd zijn we klein begonnen in tentjes die wegwaaiden. Ooit hebben we gespeeld met de straat tussen ons en het publiek, terwijl auto’s langsreden.” In drie dagen kwamen 500 mensen kijken naar het volkstoneel in Betsers dialect. Het stuk ‘Kerstmis op Boszicht’ werd opgedragen aan Johan Grouwels en Jef Haenen, acteurs van het Miniatuurtheater die allebei overleden in 2017.