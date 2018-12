15 maanden cel voor verkeersagressor KAR

03 december 2018

18u20 0 Geetbets De 24-jarige Jake S. uit Geetbets is veroordeeld tot 15 maanden cel voor verkeersagressie. De twintiger haalde uit met een ijzeren staaf naar een andere bestuurder op 12 juli dit jaar. Volgens de procureur is S. - met een 12 pagina’s tellend strafblad - een “acuut en actueel gevaar voor de samenleving”.

Om verhaal te halen na een dispuut ging Jake S. met een ijzeren staaf een andere bestuurder te lijf afgelopen zomer. Hij raakte het slachtoffer in het aangezicht. Die kon nog wel de nummerplaat van de Volkswagen van S. trekken maar dat zorgde alleen maar voor meer olie op het vuur. De twintiger vluchtte weg met zijn VW Golf maar hij kon snel geïdentificeerd worden. S. bleek onder invloed van alcohol. “Het is frappant dat beklaagde op het ogenblik van de feiten een levenslang rijverbod had opgelopen”, aldus de rechter die zwaar tilde aan de feiten. Onder meer omdat de twintiger al zesmaal een werkstraf kreeg opgelegd. Hij bezondigde zich in het verleden aan diefstal en drugsfeiten. S. gooide tijdens een ander geval van verkeersagressie een steen door de ruit van de andere auto. Zijn advocaat stelde een straf met probatie-uitstel voor maar daar ging de rechter niet op in. Naast de celstraf moet S. een boete van 800 euro.