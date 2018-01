"Zoveel mensen met hart op juiste plek" VRIENDEN VAN OUDERS LUCAS (5) EN KYRAN (4) ORGANISEREN BENEFIET IN KASTEEL VAN HOEN VANESSA DEKEYZER

27 januari 2018

03u06 0 Geetbets Op 24 en 25 februari is het Kasteel van Hoen in Rummen het decor voor een benefiet voor Lucas (5) en de Kyran (4). Lucas heeft problemen aan zijn hoofdje en bij Kyran werd begin november kanker vastgesteld. Hun ouders doen er alles aan om hun kindje te helpen, maar ook vrienden van de koppels willen niet aan de zijlijn toekijken en steken de handen uit de mouwen om een culinaire barbecue op poten te zetten.

Wanneer je Lucas Feyen uit Grazen ziet, zou je niet meteen zeggen dat er iets vreemds aan de hand is. Maar schijn bedriegt. "Toen hij zes maanden oud was, hebben ze bij Lucas craniosynostose trigonocephalie vastgesteld", zeggen ouders Clara Grosemans (30) en Rik Feyen (31). "Om het in mensentaal uit te leggen: zijn schedelnaden groeien dicht, waardoor zijn hoofdje niet kan groeien. Daarom hebben zijn hersenen niet genoeg plaats en drukken ze tegen zijn schedel. Het gevolg is dat Lucas steeds rondloopt met hevige hoofdpijn, wat hem frustreert en woedeaanvallen uitlokt."





Dokters voor raadsel

Door de druk kan het ook zijn dat Lucas hersenschadeoploopt. "Hij heeft intussen al drie schedelreconstructies ondergaan, wat telkens een heel zware ingreep was. Helaas brengen die geen genezing, want de schedelnaden blijven verder dichtgroeien. Dokters tasten in het duister, want normaal moet een dergelijke reconstructie wel een oplossing bieden aan deze ziekte. We weten nu niet meer wat ons te wachten staat", zeggen Clara en Rik met een diepe zucht. "Gelukkig wordt er verder gezocht, maar onderzoek kost geld en bovendien wegen de kosten voor de regelmatige verplaatsingen naar het Gentse ziekenhuis en het verblijf van ongeveer een week daar stilaan door. We zijn dan ook bijzonder blij dat onze vrienden een benefiet organiseren voor Lucas."





Haartjes kwijt

Ook voor Kyran Peeters uit Rummen wordt er geld ingezameld. "Begin november kregen we te horen dat Kyran aan non-Hodgkin Burkitt-lymfoon lijdt", vertellen mama Sarah Convents (32) en papa Pascal Peeters (39). "We hadden daar nog nooit van gehoord, maar het bleek om een vorm van lymfeklierkanker te gaan en dan nog wel een relatief zeldzame, maar heel agressieve vorm. Kyran moest tot 1 december in quarantaine gehouden worden. Dat viel vooral hem heel zwaar, omdat hij zijn vriendjes moest missen en zijn familie heel weinig kon zien. Ook zijn haartjes verliezen, vond Kyran heel erg. Nu heeft hij al vijf chemokuren achter de rug, waardoor hij heel moe is."





Positief naar toekomst toe

Kyran klimt stilaan wel uit een diep dal. "De behandeling slaat aan, maar het blijft toch wel bang afwachten", zeggen Sarah en Pascal. "De dokters van het kinderziekenhuis van Leuven, waar onze zoon de beste zorgen krijgt, zijn alvast positief naar de toekomst. Dus hopen we toch dat Kyran geneest. En we zijn uiteraard heel blij dat vrienden van ons, Rosita Vanstreels en Davy Tournelle, mee hun schouders gezet hebben onder de benefiet, samen met een hele groep van mensen met het hart op de juiste plaats. We zijn hen dan ook zeer dankbaar."





Zoveel mogelijk volk

"We hopen dat zoveel mogelijk mensen langskomen op onze culinaire barbecue op 24 en 25 februari in het Kasteel van Hoen", zeggen Chris Jamar en Elke Borremans. "Zaterdag openen de poorten om 17 uur en zondag kan je van 11.30 tot 14.30 uur komen aanschuiven aan de eettafel. Die laatste dag is er ook kinderanimatie voorzien. Wie langskomt, maakt meteen ook kans op een mooie prijs dankzij onze tombola van onze hoofdsponsor Hot Air Ballooning uit Herk-de-Stad. Zo kan je een ballonvlucht voor vier personen in de wacht slepen."





Alle info over de benefiet vind je op de Facebookpagina van het evenement Q.K.L.Q. Culinaire bbq Benefiet van Lucas en Kyran. Kaarten zijn te bekomen in frituur 't Ketelke in Rummen en bij de organiserende leden.