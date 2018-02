"Zorg voor uw dieren in deze vrieskou" 28 februari 2018

Nadia Najem van de vzw Poezenpootjes in Geetbets krijgt de ene melding na de andere binnen over dieren, die bij deze vrieskou geen beschutting hebben, noch eten of drinken. "Ik snap niet wat er mis is met de mensheid tegenwoordig", zucht Nadia. "Bij deze doe ik graag een warme oproep om deze dieren te helpen."





"Zopas kreeg ik een melding binnen van een hond die de hele nacht vastgebonden aan een paal buiten lag. 's Ochtends lag het arm beestje er nog steeds, terwijl de baasjes lekker warm binnen zaten. Er was geen enkele beschutting, op een parasol na, aanwezig", vertelt Nadia. Zij belde de politie. "Ook dieren zijn levende wezens en hebben onze hulp nodig. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen mee een oogje in het zeil houden en alarm slaan."





Vzw Poezenpootjes in Geetbets staat niet alleen in voor het opvangen en verzorgen van katten. Ook paarden, ezels, herten, geiten, schapen, kippen, honden, kalkoenen, pauwen, konijnen en vogels vinden de weg naar de vzw. Maar in deze tijden is het nog veel drukker dan normaal. "Van zondag tot nu hebben we al heel wat meldingen binnen gekregen over dieren, die kou lijden. Honden en paarden zonder schutsel en water, schapen en lammetjes zonder eten of drinken. Hoe kan een moeder voor haar lammetjes zorgen als zelf geen eten of drinken heeft?





Bij deze dus een dringende oproep aan de eigenaars: voorzie voldoende eten en drinken en zorg voor beschutting. Dat is uw plicht!" (VDT)