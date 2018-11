‘t Snackske vraagt hulp om mee Betsburger te bedenken vdt

29 november 2018

16u26 0

Elke Blockmans van ’t Snackse in Geetbets lanceert een oproep naar de inwoners van Geetbets om ideeën te mailen voor het op de markt brengen van de ‘Betsburger’. “Ik heb vandaag een breed gamma aan broodjes en hamburgers te koop en sommige daarvan zijn eigen creaties. Nu kwam ik onlangs op het idee om een echte Betsburger te maken en ik wilde daarvoor gebruik maken van streekproducten. Maar in Geetbets hebben we speculaas en Trippel Trezeke bier als streekproducten en die zijn nogal moeilijk te combineren met een hamburger, lijkt me. Maar wanneer de Betsenaars zelf een hamburger bedenken, is dat evengoed een Betsburger!” En dus kan iedereen zijn ideeën mailen naar elkeblockmans77@hotmail.com. “Het broodje en de hamburger zijn de basis en de inwoners kunnen daar dan op verder bouwen. Er mogen ook al wat gewaagdere ingrediënten tussen zitten, maar uiteraard moet het wel lekker blijven.” De inzendingen zijn de hele maand december welkom. Op 5 januari zal het winnend concept bekend gemaakt worden. “De winnaar mag dan vier personen meenemen naar hier om gratis de Betsburger te komen proeven”, belooft Elke. “Wanneer dat gebeurd is, zal ik de burger ook effectief op de markt brengen. Ik ben alvast erg benieuwd naar de voorstellen!”