"Rookmelders kunnen levens redden!" 22 maart 2018

02u29 0 Geetbets Onafhankelijk gemeenteraadslid Kevin Huybrechts roept inwoners op om rookmelders te plaatsen en een vluchtplan uit te werken. De sergeant bij de brandweer van Herk-De-Stad werd nog maar pas zelf geconfronteerd met een startende schouwbrand bij zijn buren in de Hettelbergweg.

Dinsdagavond riepen Huybrechts' buren zijn hulp in. "Ik vermoedde al dat het om een schouwbrand ging, en heb meteen de brandweer gewaarschuwd", vertelt hij. "In de schouw kon ik duidelijk een verhoogde temperatuur waarnemen en bij het openen van het kijkluik zag ik duidelijk de gloed van creosoot (roet). Deze keer hebben we gelukkig op tijd kunnen ingrijpen, maar spijtig genoeg loopt het niet altijd zo goed af. Zo eisten woningbranden in België dit jaar al minstens twaalf doden. Als je de som maakt van het aantal slachtoffers en de impact van elke woningbrand, kan je niet anders dan tot het besluit komen dat er meer aandacht geschonken moet worden aan rookmelders en een vluchtplan. Te weinig mensen weten dat als er 's nachts brand uitbreekt, je weinig kans hebt om op tijd wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich razendsnel en is verstikkend."





Raadslid Huybrechts wijst er graag nog eens op dat alle inwoners van Geetbets recht hebben op een gratis en vrijblijvend huisbezoek van een brandpreventieadviseur. Die voert een controle uit in en rond je woning en brengt zo de verbeterpunten in kaart. Je kan een huisbezoek aanvragen via www.hvzoost.be. (VDT)