“Kleine zelfstandige moet tegenwoordig een beetje tovenaar zijn”: Speculaasbakker Erika Vanvuchelen maakt koeken in alle vormen en maten dankzij 3D-printer Vanessa Dekeyzer

02 april 2019

13u27 1 Geetbets Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) en een afvaardiging van federaal minister van Middenstand Dennis Ducarme (MR) kwamen vanochtend langs in de speculaasbakkerij van Erika Vanvuchelen in Grazen. Daar werd iets heel unieks voorgesteld: de 3D-printer voor het printen van mallen. Daarmee zijn de mogelijkheden voor speculaasvormen oneindig groot.

“Anno 2019 wordt er van de kleine zelfstandige steeds vaker verwacht dat we een beetje tovenaar zijn in plaats van ‘alleen maar’ vakvrouw of vakman”, vertelt Erika. “Alles moet sneller, grootser en meer milieuvriendelijk. Dat is toch een opgave, zeker voor een beroep met zoveel authenticiteit en culinair erfgoed zoals een speculaasbakkerij.”

Erika maakt al sinds 2016 speculaas op maat aan de hand van vormen via een computergestuurde frees in beuk. “Al mag er nog steeds beuk gebruikt worden voor speculaasplanken en stempels, is het niet bepaald onderhoudsvriendelijk en milieuvriendelijk. Bovendien lopen de wachttijden voor de klant tot zeker drie weken op. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar nieuwe technieken, zeker omdat de vraag naar speculaas op maat steeds groter wordt. Bedrijven en verenigingen zijn afnemers, maar ook steeds vaker particulieren voor een communie- of trouwfeest.”

Specustomize

Erika vond de oplossing in Specustomize, speculaas op maat op elk moment. “Vanaf nu maken we de mallen op maat van onze klanten helemaal zelf, door middel van een desktop FDM 3D printer. 3D techniek in de voedingssector is op zich niet nieuw, maar binnen de ambachtelijke speculaassector zijn wij de eerste die dit direct in eigen huis toepassen en die ook effectief zelf de mallen printen, wat veel flexibiliteit en mogelijkheden biedt. We kunnen innovatie brengen in het speculaas bakken mét behoud van de authenticiteit en handwerk en op maat van elke klant, want het is zowel mogelijk om een kleine bestelling van 100 koeken als een grote bestelling van duizenden koeken gepersonaliseerd en gedetailleerd af te leveren binnen een korte tijdspanne. En belangrijk voor de klant: de prijs blijft hetzelfde.”

Ook burgemeester Jo Roggen (Open Vld) ging een kijkje nemen naar de nieuwe manier van werken. “Als kleine gemeente zijn we trots dat we toch vaak ook groot kunnen zijn in kleine dingen. Erika Vanvuchelen is zo een jongedame die onze gemeente en ook de deelgemeente Grazen op de landkaart zet en met haar lekkere streekprodukten eigenlijk onze naam en faam uitdraagt in deze regio en ver buiten de gemeentegrenzen en provinciegrens. We zijn dan ook bijzonder fier haar hier in Geetbets als ambachtsvrouw te hebben. Zij is een mooi voorbeeld van hoe ambacht en innovatie hand in hand kunnen gaan mét behoud van feeling en authenticiteit.”