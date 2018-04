"Kinderen beseffen niet wat dode hoek is" HENDRICKX OIL WIJST LEERLINGEN OP GEVAREN VAN ZWAAR VERKEER VANESSA DEKEYZER

27 april 2018

02u26 0 Geetbets Rita Soetaerts en Geert Hendrickx, zaakvoerders van Hendrickx Oil uit Grazen, organiseerden samen met schepen van Verkeer en Veiligheid Chris Jamar (Open Vld) en de politiezone Hageland voor de leerlingen van de lagere scholen een sensibiliseringsactie rond de gevaren van de dode hoek. "Kinderen realiseren zich niet dat de bestuurder van een vrachtwagen hen niet kan zien", zeggen Rita en Geert.

Geert rijdt al meer dan twintig jaar met de vrachtwagen. "Ik heb gelukkig nog geen incident gehad wat de dode hoek betreft, maar ik merk elke dag dat de andere weggebruikers, zeker de kinderen, geen idee hebben wat die dode hoek inhoudt. Ik stel me dan ook extra voorzichtig op. Maar een ongeval is natuurlijk snel gebeurd. Bijna elke week is er wel ergens een dodehoekongeval in het nieuws te horen."





Uit de cijfers blijkt inderdaad dat er in ons land nog steeds gemiddeld vijftig dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers per jaar gebeuren. De helft hiervan is zeer ernstig, een vijfde kent zelfs een dodelijke afloop.





Defensief rijden

"Omwille van onze activiteit, het leveren van gasolie aan huis, rijden onze chauffeurs heel vaak in centra en woonwijken", legt Rita uit. "Ze worden hierdoor permanent met zwakke weggebruikers, vaak kinderen, geconfronteerd. Binnen ons bedrijf hebben we daarom zeer veel aandacht voor veiligheid. Zo zijn al onze vrachtwagens uitgerust met dodehoekspiegels en de modernste technologie om de risico's zo veel mogelijk uit te sluiten. Daarbovenop krijgen de chauffeurs extra opleidingen om defensief te rijden."





Toch blijft het gevaar om de hoek schuilen.





"Kinderen weten dat ze extra moeten opletten voor vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen", vertelt Rita Soetaerts. "Alleen ontbreekt vaak de kennis over de gevarenzones. Vlak voor of naast de cabine kan de chauffeur je niet zien en ook vlak naast de oplader zit een dode hoek. Je mag als fietser ook nooit stoppen onder of ter hoogte van de spiegels. Kinderen weten dat gewoon niet, een sensibiliseringsactie zoals de onze, is dan ook geen overbodige luxe."





Praktijkles

En dus namen Rita en Geert contact op met de lagere scholen in hun gemeente, die graag ingingen op hun aanbod. Met de deskundige hulp van de politiezone Hageland kregen alle kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de Vrije Basisschool Hupsakee uit Geetbets, de Vrije Basisschool De Knipoog uit Rummen en de Vrije Basisschool Te Velde uit Hogen een goedgevulde praktijkles rond de dodehoekspiegel. "We werden overal heel hartelijk bedankt voor ons initiatief", zeggen Rita en Geert. "Wij zijn heel blij dat wij ons steentje kunnen bijdragen. Nee, wij verdienen daar niets aan, maar als deze actie al maar één ongeval kan doen vermijden, zijn we supergelukkig!"