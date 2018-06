'Golfkarretjes' zorgen voor heisa BEWONERS TEVREDEN OPPOSITIE SPEEKT VAN VERKIEZINGSSTUNT VANESSA DEKEYZER

27 juni 2018

02u25 0 Geetbets De golfkarretjes, die zopas werden ingezet bij de wegenwerken in de Biesemstraat ter ondersteuning van de inwoners, zorgden op de gemeenteraad voor heel wat heisa. De kritiek van oppositiepartijen CD&V en N-VA op deze zogenaamde verkiezingsstunt schoot vooral bij burgemeester Jo Roggen (Open Vld) in het verkeerde keelgat.

Het zat er aan te komen en tijdens de vragenronde was het eerste punt op de agenda dan ook het inzetten van golfkarretjes op de werf in de Biesemstraat om inwoners te vervoeren die daar nood aan hadden. Kostprijs: 910 euro.





"En wie gaat dat betalen?", vroeg N-VA-voorzitter en gemeenteraadslid Kevin Huybrechts zich af. Schepen Chris Jamar (Open Vld), die het initiatief voor de golfkarretjes nam, bevestigde dat er een mondelinge afspraak was dat de aannemer dit zou betalen. "De gemeente heeft de kost enkel geprefinancierd."





Volgens raadslid Huybrechts is dat geen manier van handelen voor een gemeente.





"De aannemer heeft sowieso een 'minder-hinder'-budget in het project opgenomen. De kost voor de karretjes past hier perfect in. En mocht de factuur aan het einde van de rit toch niet betaald geraken, zal ik niet aarzelen om dit uit eigen portefeuille te bekostigen", aldus schepen Jamar. "De voorbije zes jaar heb ik steeds geprobeerd om mensen, die in de problemen zaten, te helpen. Dan was het eens mee kelders leegpompen of zandzakjes vullen. Dit keer heb ik het met golfkarretjes opgelost, tot grote tevredenheid van de mensen in de Biesemstraat. Er waren maar liefst 553 ritten op die enkele dagen tijd!"





De bewoners vonden het zelfs jammer dat de karretjes uit het straatbeeld verdwenen. "We gaan ze zeker missen. Ze brachten de mensen samen", klinkt het.





Precedent

CD&V-lijsttrekker Ingrid Claes meent dat hier een precedent geschept is. "Worden die golfkarretjes dan ook ingezet voor de huidige werken in Nieuwdorp of bij alle toekomstige wegenwerken?"





"Als dat nodig blijkt, in geval van betonnering, kan daar zeker over gepraat worden", aldus burgemeester Roggen. "Ik snap de kritiek eigenlijk niet. Het gaat hier om een kost van 910 euro op een totaalbedrag van 3,6 miljoen euro voor het project. Over het feit dat we in overleg met de aannemer gekozen hebben voor hogedrukbeton om de bewoners zo snel mogelijk weer bereikbaar te maken, een extra kost van 30.000 euro, waarvan de helft voor de gemeente, wordt niet eens gepraat!"





Handen uit de mouwen

"Iedereen van de oppositie kan trouwens gelijkaardige voorstellen als dat van schepen Jamar doen", gaat een boze Jo Roggen verder. "De voorbije legislatuur telde 56 gemeenteraden en ik kan de voorstellen van de oppositie op één hand tellen. Kom dan niet klagen over een 'politieke stunt' maar steek zelf eens de handen uit de mouwen!"