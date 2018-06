"Golfkarretjes? Is dit hier Knokke, of zo?" SHUTTLEDIENST BIJ WEGENWERKEN SCHIET OPPOSITIE IN VERKEERDE KEELGAT VANESSA DEKEYZER

18 juni 2018

02u23 0 Geetbets U woont op de werf die de Biesemstraat tegenwoordig is, en u wenst snel en vlot bij uw auto te geraken? Goed nieuws: het gemeentebestuur lanceert vandaag een shuttledienst met golfkarretjes. Maar de oppositie bekijkt dat 'goed nieuws' vanuit een heel andere hoek: "Dit is een duidelijke verkiezingsstunt."

In de Biesemstraat wordt al sinds augustus van vorig jaar gewerkt door Aquafin, en dat zijn de bewoners stilaan kotsbeu. In de voorbije weken ging een petitie rond om te pleiten voor een heraanleg in asfalt, in plaats van beton. Dan zouden de werken immers sneller achter de rug zijn. Uiteindelijk werd er toch gekozen voor snelbeton, maar ook dat moet enkele weken uitharden, en dus blijft de straat afgesloten tot en met 25 juni.





"De mensen zitten hier al zo lang in het stof", zegt schepen van Mobiliteit Chris Jamar (Open Vld). "We wilden hen ergens tegemoetkomen en zo zijn we op het idee gekomen om een schuttledienst met golfkarretjes op poten te zetten. Bewoners die van hun woning naar hun wagen willen gaan - of omgekeerd - kunnen er een beroep op doen. Ik zal zelf achter het stuur van de wagentjes kruipen, en krijg daar de hulp bij van nog eens acht vrijwilligers (op aanvraag tussen 10.30 uur en 18.30 uur, red.). Het gaat om een proefproject. Als het meevalt, dan willen we dit in de toekomst herhalen. Het doel is dan ook om sponsoring te vinden, om de kosten voor de gemeente beperkt te houden. We hebben deze wagentjes trouwens gratis gekregen van een firma uit Knokke."





De oppositie ruikt echter één grote verkiezingsstunt. "Het idee op zich is niet verkeerd", reageert N-VA-voorzitter Kevin Huybrechts. "Jammer genoeg zijn er in de voorbije jaren zoveel wegenwerken geweest waarbij onze schepen Jamar absoluut niets ondernomen heeft om te helpen. Terwijl elke inwoner wel dezelfde kansen moet krijgen."





"En de andere straten?"

En dat vindt ook Ingrid Claes, gemeenteraadslid voor oppositiepartij CD&V. "Er zijn vandaag nog plaatsen in Geetbets waar er gewerkt wordt", stelt ze. "Zoals op Nieuwdorp en in de Persoonstraat. Die mensen moeten dan maar hun plan trekken? En wie is er verantwoordelijk wanneer er iets gebeurt? Mogen die wagentjes trouwens wel op snelbeton rijden?"





Burgemeester Jo Roggen (Open Vld) bevestigt dat de wagentjes gehomologeerd zijn. "Ze rijden rond met een nummerplaat, en zijn verzekerd voor gebruik op de openbare weg. Bovendien is er overleg geweest met de politie."





De inzet van de wagentjes kost 910 euro per week, per stuk. Maar dat geld wordt dus niet door de gemeente zelf betaald. Al zal de oppositie daar op de volgende gemeenteraad wel de nodige vragen over stellen.