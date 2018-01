"Erkenning is een droom die uitkomt" GRAZENSE SPECULAAS IS VANAF NU VLAAMS-BRABANT STREEKPRODUCT VANESSA DEKEYZER

31 januari 2018

02u29 0 Geetbets De Grazense speculaas van Erika Vanvuchelen (24) is erkend als Vlaams-Brabants streekproduct. "We zijn al langer lid van Straffe Streek en dragen zo bij aan het streekproductengebeuren, maar een erkenning krijgen, is toch nog iets anders", zegt Erika. "En nu op naar een erkenning van Vlaams streekproduct."

Maar daar zal Erika wel nog even op moeten wachten, want dan moet het product 25 jaar bestaan. Voor een Vlaams-Brabantse erkenning ligt de lat op vijf jaar. "Aan die voorwaarde voldoet de Grazense speculaas, die al vanaf dag 1 te koop was, toen ik op mijn achttiende brood begon te bakken. Het brood is intussen verdwenen, maar de speculaas is gebleven."





Erika runt haar eigen speculaasbakkerij achter haar ouderlijke woning in de Orsmaelstraat in Grazen. Daar wordt appelspeculaas, speltspeculaas, krokante speculaas, amandelspeculaas, suikervrije speculaas en speculaasjes voor bedrijven en horeca gebakken, maar de specialiteit van het huis is de Grazense speculaas, een ambachtelijke, dikke, kruidige speculaas die omwille van zijn excentrieke smaak en karakter verwijzen naar de gemeente Grazen."





Ridder

De speculazen van Erika vallen enorm in de smaak en geraken bekend in heel Vlaanderen. Zo kreeg Erika twee jaar geleden een certificaat van allereerste erkende ambachtelijke onderneming in het hele Vlaams gewest overhandigd door minister Willy Borsus. En vorig jaar werd Erika ook nog eens tot ridder in de orde van de Hasseltse speculaas geslagen. "En nu komt deze erkenning van de Grazense speculaas als Vlaams-Brabants streekproduct er nog eens bij. Dat is natuurlijk een droom", zegt Erika, die herstellende is van een operatie. "Dit motiveert me om snel weer aan de slag te gaan."





En dat is ook nodig, want Erika heeft heel wat bestellingen lopende.





Werk genoeg

"De verkoop via de grootwarenhuizen loopt heel vlot dankzij de grote interesse in streekproducten van zowel de consumenten als van de grootwarenhuizen zelf. Daarnaast is er nog de verkoop via wekelijkse markten, op bestelling en via talloze streekproductenmarkten. Werk genoeg dus. Maar het blijft wel moeilijk met de gezondheid. Ik moet alles goed inplannen en op tijd pauze nemen. Dan komt het wel goed."