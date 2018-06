"Eindelijk kan Thomas op menswaardige manier vervoerd worden" 08 juni 2018

02u43 0 Geetbets Sandra Deferm (45) en dochter Laura Duchateau (21) uit Rummen verkochten de voorbije maanden meer dan duizend wafels ten voordele van Thomas (14) uit Herk-de-Stad.

Thomas lijdt aan het MECP2-duplicatie syndroom, een zeldzame afwijking op het X-chromosoom die zorgt voor een achterstand in de ontwikkeling, autistiforme kenmerken, epilepsie en vaak terugkerende infecties.





Met de opbrengst van de verkoop van wafels en van speculaas, van de kienavond en gulle giften, kan Thomas nu een aangepaste wagen krijgen, zodat mama Corinna Speelmans haar zoon op een menswaardige manier kan vervoeren.





"Tot nu moest Thomas door twee personen in de auto geholpen worden. Eens gezeten, werd hij langs alle kanten ondersteund met kussens. Een persoon op de achterbank moest hem overeind houden, want een vluchtheuvel bijvoorbeeld kon hem helemaal uit balans brengen", vertelt Corinne.





De Citroën Berlingo werd zo aangepast dat Thomas in zijn rolstoel via een platform in de auto gereden en vast geklikt kan worden. "Dat is een hele verbetering ten opzichte van vroeger", zegt Corinne. "Nu kunnen we tenminste wat verder rijden. Zo zijn er al uitstapjes gepland naar het Schulens Meer en Scherpenheuvel! En ook voor de verplaatsing van Thomas naar naar 't Prieeltje in Hakendover, een dagverblijf voor mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen, zal deze wagen perfect dienst doen. Ik wil heel graag nog een dikke dank u wel zeggen aan Sandra en Laura, en alle andere mensen die ons gesteund hebben. Ik had dit op mijn eentje nooit kunnen realiseren." (VDT)