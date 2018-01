"De passie is nooit weg geweest" TOPDUIVENMELKER IVAN VANVUCHELEN MAAKT COMEBACK VANESSA DEKEYZER

19 januari 2018

02u24 0 Geetbets Ivan Vanvuchelen (69), nationaal kampioen en voorzitter van duivenclub Hoop in de Toekomst Grazen, keert terug naar de duivensport. In 2013 verkocht hij als gevolg van gezondheidsproblemen met veel pijn in zijn hart zijn 300 duiven. De passie bleef echter en nu hij zich opnieuw beter voelt, neemt hij de draad weer op. "Het zal wel kleinschaliger zijn, maar de goesting om te winnen, is even groot als vroeger."

Het palmares van Ivan Vanvuchelen is indrukwekkend. Hij werd in 2008 onder meer algemeen kampioen fond in de Brabantse Unie, mag zich winnaar van de zesdagen van de Belgische verstandhouding noemen, kreeg in 2010 de titel van meest verdienstelijke duivenmelker van het arrondissement Leuven en behaalde in 2013 goud Tulle.





Klein Didi

"De duivensport heeft me altijd nauw aan het hart gelegen", vertelt Ivan. "Van kinds af was ik erdoor gefascineerd en ging ik mee met mijn vader duiven korven. Later zocht ik een van de grote kampioenen uit de internationale duivensport, Etienne Devos, op, waar ik meteen mijn eerste duif kocht. In 1996 kon ik bij hem ook de zoon van de 'kleine Didi' op de kop tikken, die een jaar later wereldkampioen werd. Met de kleine Didi-Rivaldo heb ik dan verder gekweekt."





Duif '599' was de prijsduif van Ivan.





"Op een dag kwamen er Chinezen langs om deze duif te kopen. Ik wilde ze eigenlijk niet verkopen en dus plakte ik er een zotte prijs op. Tot mijn verbazing wilde de koper dit bedrag geven. Hij zou ze een week later komen halen. Dat weekend heb ik nog met de '599' gespeeld. Hij is nooit weergekeerd", vertelt Ivan met tranen in de ogen.





Nog meer tranen kwamen er in 2013, toen Ivan afscheid moest nemen van zijn 300 duiven, voor wie hij in zijn tuin een half paleis gebouwd had.





Lange behandeling

"De toegangswegen naar mijn longen waren vernauwd en ik merkte dat ik vaak in de problemen kwam wanneer ik in mijn duivenhokken zat, bijna altijd dus. Tot het uiteindelijk niet meer ging. Ik heb dan zes maanden in Gasthuisberg een behandeling moeten ondergaan."





Vandaag gaat het weer beter met Ivan.





"Ik wil dan ook mijn grote liefde voor duiven weer nieuw leven inblazen", klinkt het vastbesloten.





Nieuw duivenkot

Eén probleem echter: het duivenpaleis werd omgebouwd tot een speculaasbakkerij voor zijn dochter Erika.





"En dus heb ik achter het atelier een nieuw duivenkot geplaatst. Daarin zitten alweer twintig duiven, opnieuw van de lijn van Etienne Devos, die via mijn verkoop aan de Italiaanse duivenliefhebber Sergio Martina, nu weer bij mij terechtkomen, althans de kleintjes daarvan. Daar heb ik intussen jongen van, die ik volgend weekend verkoop in Rammelies. Ik hoop weer mee te kunnen doen op het hoogste niveau op mijn favoriete afstand, de fond. De eerste vluchten waren alvast veelbelovend."