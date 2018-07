Zwemmers kunnen weer plonzen na sluiting door technisch probleem 24 juli 2018

02u46 0

Het zwembad van Geel is gisterennamiddag weer open gegaan nadat het volledige zwembad zondag moest sluiten wegens technische problemen met de zoutelektrolyse. Een gespecialiseerde firma kwam zondag ter plekke maar men slaagde er niet in het zwemwater weer op peil te krijgen. De specialisten bleven daarom in Geel slapen om de dag nadien meteen weer aan de slag te kunnen. Gisteren om iets voor 16 uur kon het licht dan toch op groen gezet worden. Zo kon er gisterenavond nog naar hartenlust geplonsd worden. (WDH)