Zuidergekte voor basis- en kleuterscholen Wouter Demuynck

08 november 2018

18u10 0

Ben je een leerkracht in een Geelse basisschool? Wil je aan de slag gaan met het thema wereldburgerschap? Vanaf 30 november start de actie ‘Zuidergekte voor scholen’. De Geelse kleuters kunnen in een zuidergekke verhalenkoffer duiken. In deze koffer vind je verhalen en leuke doe-opdrachten rond wereldburgerschap met linken naar het leerplan. Je kunt de koffer gebruiken vanaf 30 november 2018 tot 28 juni 2019. Reserveer de zuidergekke koffer door te mailen naar miek.bens@geel.be. Alle kinderen van de deelnemende klassen krijgen een leuk gadget rond Zuidergekte.

Ook de Geelse lagere schoolkinderen zijn echte wereldburgers, daarom kunnen ze vijf zuidergekke uitdagingen aangaan rond de thema’s planeet, mens, vrede, samenwerken en welvaart. Bij elk thema hoort een uitgewerkte uitdaging (aangepast aan de graad). Je krijgt ideeën en inspiratie waarmee je zelf aan de slag kunt. Behaal je met de klas alle vijf uitdagingen? Dan is de hele klas welkom op het zuidergekke wereldfeest op 5 april 2019 op De Bogaard. Je kunt deelnemen door te mailen naar miek.bens@geel.be. Inschrijven kan vanaf 31 oktober 2018 tot 15 maart 2019.