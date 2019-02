Zorginspectie geeft Sint-Dimpnaziekenhuis groene kaart Wouter Demuynck

08 februari 2019

16u29 0 Geel Op vrijdag 1 februari bracht de Vlaamse Zorginspectie een onaangekondigd bezoek aan het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel. Het rapport stelde geen enkel tekort vast dat de aanleiding geeft tot herinspectie of extra opvolging door het agentschap Zorg en Gezondheid.

Het verrassingsbezoek van de Zorginspectie vond plaats om de kwaliteit van de zorg door te lichten. De instelling controleerde hierbij de dagelijkse dienstenwerking van het chirurgisch en internistisch parcours van de patiënt in het ziekenhuis. De afdelingen spoed, operatiekwartier, intensieve zorgen, internistische en chirurgische verpleegafdelingen werden doorgelicht. Een bijna perfect rapport met een score van 99,6% en complimenten van de auditeurs was het gevolg.

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel zet in op transparantie en dus kan je rapporten van kwaliteitsmetingen raadplegen via de website van Ziekenhuis Geel: ziekenhuisgeel.be/kwaliteitsvolle-zorg. Het conceptrapport van de laatste inspectie ontving het ziekenhuis enkele dagen na het bezoek van Zorginspectie, maar is ook al raadpleegbaar.

De inspectie gebeurde door bevragingen van medewerkers en directie, door inzage in documenten en attesten, en door inspectie van de lokalen.