Zomermusical Anastasia 11 augustus 2018

02u44 0

De Geelse cultuurkampen zijn een vaste waarde op de agenda van People On Stage. Gedurende een week wordt met een grote groep kinderen gewerkt aan een productie. Vijf dagen, meer hebben de docenten van People On Stage niet nodig om een fantastische zomermusical in elkaar te steken. Dit jaar nemen ze je mee naar het oude Rusland waar de tsaar en zijn gezin gelukkig leefden in het paleis. Tot Raspoetin onheil en ellende zaaide over heel Rusland. Beleef de avonturen van de jonge Anastasia en de zoektocht naar wie ze werkelijk is. Op vrijdag 17, vrijdag 24 en vrijdag 31 augustus kun je de voorstellingen bijwonen in cultuurcentrum De Werft, telkens om 17.30 en om 18.30 uur. De toegang is gratis, reserveren is niet nodig. (WDH)