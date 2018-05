Zomerbarbecue in Luysterbos 12 mei 2018

Bij dienstencentrum Luysterbos verwelkomen ze op vrijdag 25 mei de zomer met een heerlijke barbecue. Heb jij ook zin in de zomer en lust je wel een stukje vlees of vis? Schrijf je dan zo snel mogelijk in. Wat staat er op het menu? Voor de prijs van 12 euro (8 euro voor houders van een vrijetijdspas) krijg je twee stukken vlees of vis en je smult à volonté van groenten, broodjes en sauzen. Kies alvast wat je wilt eten - saté, kip, worst of zalm - en geef dit door bij de inschrijving.





Inschrijven en meer info via 014/56.70.70 of dienstencentrum@geel.be. (WDH)