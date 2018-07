Zo zal centrum Oosterlo er in de lente van 2019 uitzien 27 juli 2018

In het centrum van Oosterlo verschijnen met residentie Aleidis 16 appartementen en enkele handelsruimtes. De gevel verwijst naar de oude tramlijn en het voormalige klooster Mariadal. De nieuwbouw zou in de lente van 2019 voltooid moeten zijn.





Het nieuwbouwproject van bouwbedrijf E. Dillen komt er aan het kruispunt van de Oosterloseweg met de Eindhoutseweg, vlak naast De Villa van zorginstelling Huis Perrekes. De residentie telt 16 appartementen, verspreid over 3 verdiepingen, en handelsruimtes op het gelijkvloers met in totaal een oppervlakte van 500 vierkante meter. De handelsruimtes zullen onder meer ingevuld worden voor vrije beroepen. Alle appartementen krijgen terrassen, (ondergrondse) parkings en kelders. Er zijn appartementen met één, twee of drie slaapkamers beschikbaar.





De gevel van het gebouw verwijst met zijn kromming naar de bocht van de oude tramlijn, de opbouw - met onder meer een raster van horizontale banden - vindt inspiratie bij het nabijgelegen voormalige neogotische klooster Mariadal, dat nu het Medisch Pedagogisch Instituut huisvest.





Momenteel zijn er al 6 appartementen verkocht. Voor de appartementen begint de vraagprijs vanaf 162.000 euro, voor de handelspanden vanaf 97.000 euro. De voltooiing van het nieuwbouwproject is voorzien voor de lente van 2019. (WDH)