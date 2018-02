Zo leuk kan solidariteit zijn: Gooi eens een taart naar je leerkracht 03 februari 2018

03u09 0 Geel Het Sint Dimpna College Geel was afgelopen week in de ban van solidariteit. Tijdens de 'Solidaire Week' zamelden honderden leerlingen en tientallen leerkrachten geld in voor allerlei projecten die een goed doel steunen. Zij haalden maar liefst 10.500 euro op. Gisterenmiddag vond ongetwijfeld het hoogtepunt van de week plaats. De hoogst biedende leerling mocht immers een slagroomtaart in het gezicht van een leerkracht gooien.

Tijdens de Solidaire Week stond het bol van de activiteiten. "De leerlingen en leerkrachten konden bijvoorbeeld voor het goede doel fietsen in de inkomhal. Er werden ook wafels, chocomelk, thee en boeken verkocht en we organiseerden een quiz", vertelt pedagogisch begeleider Geert Vandecruys. "We hebben elke dag ook een filmpje getoond aan de leerlingen waarin een verhaal over een leerkracht aan bod kwam. De leerlingen konden dan geld inzetten op 'waar' of 'niet waar'." Met de solidaire week steunt de school heel wat goede doelen, zoals onder meer Vredeseilanden, Damiaanactie, Mali Juice, Broederlijk Delen en Mensen in Nood Geel.





Het slotmoment zorgde voor hilarische taferelen. Drie leerkrachten offerden zich op om een slagroomtaart in het gezicht te ontvangen en zo kon het bieden tussen de leerlingen beginnen. Uiteindelijk mocht leerkracht Bie Bouwen op de stoel plaatsnemen, maar dat bleek opgezet spel te zijn. Tot verrassing van velen kreeg leerkracht Christel Heyns, die links van de stoel stond, de slagroomtaart recht in het gezicht. Bij de leerlingen kon de pret dan ook niet op. (WDH)