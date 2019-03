Zeven extra ANPR-camera’s als technische ondersteuning voor politiezone Kristof Baelus

04 maart 2019

20u47 0 Geel De stad wil zeven extra ANPR-camera’s aan te schaffen en te verdelen over grondgebied Geel. Hierdoor willen de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout extra technische ondersteuning geven.

ANPR-camera’s zijn een efficiënt hulpmiddel voor de uitvoering van het takenpakket van de politie betreft de inzet van bewakingscamera’s en nummerplaatlezers.

De camera’s kunnen onder andere ingezet worden tegen misdrijven tegen personen of goederen, het opsporen of identificeren van daders van strafbare feiten en voor een verhoging van de verkeersveilig.

De Brugpartij heeft hierbij zijn bedenkingen, zij vinden dat dit niets met verkeersveiligheid, wat in eerste instantie de bedoeling is, maar wel met misdaadbestrijding te maken heeft.

De politiezone Geel-Meerhout-Laakdal stelde zelf onder andere volgende locaties voor: Herentalsesteenweg 4, Koning Albertstraat 128, Rauwelkoven 54, Rauwelkoven 43, Groenstraat 6, Dr. Van de Perrestraat 315 en Molseweg 59.

“De plaatsing van deze extra camera’s zal zeker niet alle problemen oplosssen maar we kunnen wel meewerken aan de uitbouw van een groot netwerk van ANPR-camera’s in Vlaanderen”, klinkt het bij Vera Celis (N-VA). “Vorige week nog is er op grondgebied Geel een gestolen voertuig tegengehouden, ook de bestuurder stond geseind en had nog 52 maanden gevangenisstraf voor de boeg.