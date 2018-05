Zelf lentebloemstuk maken 14 mei 2018

Op dinsdag 22 mei leer je in dienstencentrum Luysterbos hoe je een bloemstuk van wol en zijdebloemen maakt. De kennis krijg je van een vrijwilligster, het materiaal breng je zelf mee. Wat je precies moet meebrengen, hoor je bij je inschrijving via 014/56.70.70 of dienstencentrum@geel.be). De workshop begint om 14 uur en eindigt om 16 uur. De prijs voor de les bedraagt 1,50 euro. (WDH)