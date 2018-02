WTC De Sprinters stelt nieuwe tenue voor 15 februari 2018

Wielertoeristenclub De Sprinters uit Geel-Ten Aard bestaat inmiddels al 42 jaar. De laatste tien jaar reden de wielertoeristen steevast in hetzelfde tenue rond, daarom was het hoog tijd voor vernieuwing.





De Sprinters, met 110 leden, waarvan 62 fietsers, stelden dan ook maar al te graag de nieuwe tenues voor. Al 32 jaar is Electro Smets de trouwe sponsor van de club. "We zijn een hechte groep waar vriendschap op de eerste plaats komt. Onze leuze is altijd 'Samen uit en samen thuis' geweest, daarom weet iedereen dat het bij ons leuk en gezellig is", vertelt de trotste voorzitter Jef Van Ballaer.





De club heeft ook dit jaar enkele activiteiten op het programma staan. Zo is er op 9 maart de 'Velokesquiz' in de kantine van KFC Beekhoek, in juni de jaarlijkse Zeuntrit en op 9 december de veldtoertocht.





(WDH)