Wrestlefest in de Werft

Op zaterdag 20 januari om 19 uur keert de Flemish Wrestling Force terug naar de Werft met een spetterende show vol actie en spektakel. Mannen én vrouwen van over heel Europa reizen af naar Geel voor het 'beste worstelevent dat ooit in België gezien is'. De blikvangers van Wrestlefest 3 zijn Doug Williams, Jordan Devlin en Lucas Di Léo. Verder staan ook Phil Boyd, Katey Harvey, The Heroes Of Tomorrow en Gridlock in de ring. Met de aanwezigheid van lokale helden en publiekslievelingen Rob Raw, Homeless Tom en Jungle Jill is het plaatje helemaal compleet.





Tickets kosten 10 euro zonder vriendenpas, of 6 euro met vriendenpas. Kinderen van vriendenpashouders genieten van gratis toegang, maar dienen wel te reserveren. Een vriendenpas koop je voor 11 euro en is geldig van september tot en met juni. Tickets reserveren kan op www.dewerft.be, res.dewerft@geel.be of 014 56 66 66.