Workshops over de gezondheid van kinderen 24 februari 2018

02u29 0

Op donderdag 1 maart verwelkomt het lokaal overleg kinderopvang Geel, in samenwerking met Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout, iedereen met interesse in kinderopvang voor baby's en peuters op een ronde tafel.





Zowel de medewerker of onthaalouder op de werkvloer als de (toekomstige) organisator van kinderopvang vindt er inspiratie en informatie.





Vermits het de Week van de Keigezonde Kempen is, staat het thema gezondheid voor kinderen in zijn ruimste betekenis centraal. Je kan deelnemen aan vier workshops: 'Bodymap: Keigezond door bewegen', 'Blij met mij: Keigezond door te doen wat je graag doet', 'Creatief met froenten en gruit: Keigezond door fruit en groenten te eten' en 'Hoogsensitiviteit bij kinderen tussen 0-3: Keigezond door een gezonde geest'.





De ronde tafel vindt plaats op donderdag 1 maart om 19.30 uur in het lokaal dienstencentrum Luysterbos, J.-B. Stessenstraat 69 (ingang woonzorgcentrum). (WDH)





Je kan inschrijven tot 26 februari via christine.heylen@geel.be.