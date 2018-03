Wordt jouw straat een speelstraat deze zomer? 24 maart 2018

Je kunt ook dit jaar als Gelenaar een aanvraag doen om tijdens volgende zomervakantie je straat (of een deel ervan) om te vormen tot een speelstraat. Je kiest samen met je buren op welke dag(en) en uren de straat volledig wordt afgesloten voor alle verkeer. Dit kan zowel voor een aaneensluitende periode van maximum 14 dagen als tijdens één of twee vaste dagen per week.





De straat moet voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden. Je vindt de infobrochure 'Maak van je straat een speelstraat' en het aanvraagformulier op www.geel.be. Een papieren versie van de infobrochure haal je bij het onthaal van het stadhuis. Dien je aanvraag voor een speelstraat in juli en/of augustus in voor 1 april 2018. De nodige documenten kun je later in orde brengen. (WDH)