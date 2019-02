Word praktijkleraar in anderhalf jaar met nieuwe graduaatsopleiding van Thomas More Wouter Demuynck

21 februari 2019

17u15 0 Geel Thomas More organiseert vanaf september 2019 op zijn campus in Geel een educatieve graduaatsopleiding voor praktijkleraars in het secundair onderwijs. Wie droomt van een job als leraar in het secundair onderwijs en minstens drie jaar praktijkervaring heeft kan zo via werkplekleren in anderhalf jaar praktijkleraar worden. Wie de studie met zijn werk wil combineren, kiest voor een deeltijds traject en haalt het diploma in drie jaar.

Het technisch onderwijs heeft nog steeds een grote nood aan goede praktijkleerkrachten. Wie praktijkleerkracht wil worden, heeft zelf minstens drie jaar werkervaring in zijn vak en combineert dat met een pedagogische opleiding. Die pedagogische opleiding kan je voortaan ook volgen aan Thomas More. Vanaf september biedt de hogeschool op haar campus in Geel het nieuwe educatief graduaat secundair onderwijs aan. Via werkplekleren kan een student in dagonderwijs op anderhalf jaar tijd praktijkleraar worden. Wie werken en studeren wil combineren, kan de opleiding volgen via een deeltijdstraject dat drie jaar in beslag neemt.

De opleiding is goed voor negentig studiepunten en kan in dagonderwijs in drie semesters afgehandeld worden. “De opleiding is sterk praktijkgericht en wij werken heel nauw samen met secundaire scholen”, zegt Katelijne Van der Pas, unitmanager van de Lerarenopleiding. “Wij zetten de studenten al heel snel in een echte klas. Ze worden lid van een lerarenteam van een secundaire school en intens begeleid door zowel de leerkrachten van de school als door de docenten van onze Lerarenopleiding.”

De graduaatsopleidingen situeren zich in vier interessegebieden (Business & Tourism; People & Health; Tech & IT; Education) en worden georganiseerd op vijf locaties: Geel, Herentals, Lier, Turnhout en Westerlo. Het educatief graduaat secundair onderwijs wordt uitgebreid voorgesteld op de Opencampusdag op 23 februari. Die dag zetten de campussen van Thomas More van 10 tot 16 uur hun deuren open voor alle jongeren die voor een studiekeuze staan.