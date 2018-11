Woning overhoop gehaald JVN

27 november 2018

Dieven hebben maandag ingebroken in een woning aan Baantveld in Geel. De daders forceerden een raam om de woning binnen te raken. Ze doorzochten zowel de boven- als de benedenverdieping en haalden alles overhoop. De buit is niet gekend.