Woning onbewoonbaar na uitslaande brand 28 maart 2018

In Vroente in Geel-Winkelomheide brak gisterenavond brand uit in een woning. De bewoners raakten niet gewond, maar de woning is wel onbewoonbaar door de zware schade.





De brand ontstond om nog onduidelijke redenen op de benedenverdieping, iets na 18 uur gisterenavond. De bewoners, een vrouw en haar zoon, konden tijdig ontkomen en bleven ongedeerd. Wel vernielde de brand de woning grotendeels.





De uitslaande brand verspreidde zich na een tijdje ook naar een aanpalende rijwoning, die daardoor lichte brandschade en ook water- en rookschade opliep. De bewoonster van de aanpalende woning moest met rookvergiftiging naar het ziekenhuis in Geel worden overgebracht.





Huisdieren gered

"Mijn moeder is astmapatiënt en heeft een longinhoud van slechts 17%", vertelt haar zoon Jan Goovaerts, die in Groot-Vorst woont en meteen ter plaatse kwam. "Mijn stiefvader was ook aanwezig maar moest niet naar het ziekenhuis. Ook de huisdieren, twee honden en een papegaai, hebben we gelukkig kunnen redden. Het plafond in de keuken is door de bluswerken deels naar beneden gekomen, dus de woning zal wellicht tijdelijk onbewoonbaar zijn. Voor de rest lijkt het nog mee te vallen. Mijn zus zal hen kunnen opvangen."





De woning aan de andere zijde van de uitgebrande woning liep lichte rook- en waterschade op. (WDH)