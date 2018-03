Wisselbeker voor klas 6A na winst op verkeersquiz 24 maart 2018

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en de Brandweerzone Kempen ontvingen onlangs de winnende klas van de verkeersdag, klas 6A van basisschool De Luchtballon uit Geel. De leerlingen behaalden tijdens de verkeersdag in september de beste score bij de verkeersquiz. Ze werden 's ochtends op hun school afgehaald en mochten een hele dag naar het Veiligheidshuis in Geel komen. De burgemeester van Geel, Vera Celis, kwam langs om hen de wisselbeker te overhandigen. Daarnaast kregen de leerlingen een exclusieve rondleiding in het politie- en brandweergedeelte van het gebouw. Het fietsteam, de motards en de politiehonden hielden speciaal voor hen een demonstratie en speelden enkele interventies na. De leerlingen konden ook op de foto op een politiemotor of met een politiehond. De brandweer gaf ten slotte enkele demonstraties en workshops voor hen, waarna de kinderen zelf met de spuitslang aan de slag mochten.





(WDH)