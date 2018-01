Wintercircus Arlette Hanson palmt De Werft in 02u38 0

Zet je op zondag 14 januari schrap voor adembenemende acrobatiek, razendsnelle jongleurs, live muziek en heel veel humor. Want dan komt het Wintercircus Arlette Hanson met Fraaie Fratsen naar cultuurcentrum de Werft. Geen losstaande acts, maar een aaneenschakeling van fenomenaal ensemblewerk. De vrolijke en kleurrijke voorstelling wordt wel gezien als het Nederlandse antwoord op Cirque du Soleil en Cirque Eloize. Wintercircus Arlette Hanson is al 39 jaar het grootste rondreizende theatercircus in Nederland en ontving in die tijd al 1,1 miljoen toeschouwers. Er zijn twee voorstellingen, om 14 uur en om 18 uur. De voorstelling van 14 uur is - uniek in Vlaanderen - toegankelijk voor personen met een visuele beperking. Er is live audiodescriptie . Tickets kosten 17 euro zonder vriendenpas, of 15 euro met en kun je reserveren op www.dewerft.be, res.dewerft@geel.be of 014/56.66.66. (WDH)