Win een kinderstage in de bibliotheek 02u36 0

In februari kan je een unieke kinderstage in de bib winnen. Ben jij de gelukkige? Dan mag je samen met een vriend of vriendinnetje er op vrijdag 16 februari een dag meewerken. Uiteraard onder de kindvriendelijke, maar professionele begeleiding van de medewerkers. Die zorgen ook voor een warm onthaal en leren je de kneepjes van het vak. Wil jij graag in aanmerking komen? Deponeer je naam dan in de box aan de balie voor 3 februari. Na het leeskasteel van 3 februari, om 11.30 uur, wordt de winnaar bekendgemaakt. (WDH)