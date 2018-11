Wetenschappers van Thomas More tonen hun snufjes Wouter Demuynck

25 november 2018

Vandaag stond alles op de Geelse campus van Thomas More in het teken van wetenschap. Op de Dag van de Wetenschap waren er tal van workshops, demo’s, doe-activiteiten in labo’s, ateliers en leslokalen. Zo haalden studenten Landbouwmechanisatie acrobatische toeren uit met een tractor, konden bezoekers zelf een OZObot programmeren of experimenteren met bereidingen - zoals crèmes en siropen - van de apotheker.

Dit jaar was de KU Leuven ook present in cocoon2440, de nieuwe co-working en co-creationruimte van de universiteit in de Stationsstraat. Daar konden de bezoekers kennismaken met de uitgewerkte concepten van de studenten die afgelopen week deelnamen aan de ‘shacklethon’, een wedstrijd waarbij studententeams een oplossing moesten vinden om te overleven op Mars.