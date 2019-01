Werkloosheid in stad gemiddeld lager dan in regio Kempen en Vlaanderen Wouter Demuynck

15 januari 2019

22u30 0 Geel De stad Geel kan wat werkloosheidscijfers betreft mooie adelbrieven voorleggen. Het bestuur meldt dat de werkloosheid in de stad gemiddeld lager is dan in regio Kempen en Vlaanderen. Toch wil het stadsbestuur blijven inzetten op tewerkstelling, zeker ook om doelgroepen te activeren die moeilijker aan werk geraken.

Op dit moment heeft Geel een werkloosheidsgraad van 5.7% - in Vlaanderen is dit 6.4% en in de Kempen 6.1%. Dat is voor Geel een daling van 10% t.o.v. het gemiddelde van 2017 (Vlaanderen -7.8% en Kempen -9%). Opgesplitst naar soorten niet-werkende werkzoekenden, is er over het algemeen een mooie daling in elke doelgroep zichtbaar, enkel de 55-plussers stijgen met 2.44%. Ook in Vlaanderen en de Kempen is deze stijging gelijkaardig.

21% van de Geelse niet-werkende werkzoekenden zijn personen met een arbeidshandicap. Dit cijfer verloopt in licht stijgende lijn met sterke fluctuaties, zoals ook elders in de regio en Vlaanderen het geval is. Het aantal niet-werkende werkzoekenden dat deel uitmaakt van minstens één specifieke doelgroep is met 9% gedaald t.o.v. vorig jaar, maar bedraagt toch 85 % van alle Geelse niet-werkende werkzoekenden. Deze specifieke doelgroepen omvatten jongeren, 55-plussers, langdurig werklozen, laaggeschoolden, mensen van een vreemde afkomst en mensen met een arbeidshandicap.

Het bestuur wil de komende jaren sterk inzetten op jongeren en ouderen, laag- en middengeschoolden en mensen die langer dan twee jaar werkzoekend zijn. Dit onder andere dankzij activerende vrijwilligerstrajecten en een taalcoach.

De stedelijke dienst werk probeert daarnaast mensen te activeren die doorverwezen werden via de sociale dienst dankzij individuele begeleiding. Naast de activering van leefloners werken ze ook projecten uit die alle werkzoekenden kunnen ondersteunen. Op dit moment zijn er 27 leerwerknemers actief via dienst werk en heeft de dienst nu 89 mensen die leven van een leefloon in begeleiding.