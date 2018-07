Werken Amocolaan tot eind augustus 24 juli 2018

De werken aan de Amocolaan konden niet afgerond worden voor het bouwverlof. Ze zullen daardoor duren tot eind augustus. Op de werf zou in de week voor het bouwverlof het nieuwe beton gestort , maar omdat onder andere de nieuwe fundering niet voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die het Agentschap Wegen & Verkeer oplegt, heeft dit niet kunnen plaatsvinden. Door deze ontwikkelingen zullen de werken op de Amocolaan niet voor het bouwverlof kunnen worden afgerond zoals oorspronkelijk gepland.





Na het bouwverlof, vanaf 1 augustus, zal er nog 3 tot 4 weken gewerkt worden tot eind augustus. De Amocolaan blijft wel steeds in beide richtingen open voor het verkeer. Enkel ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings over één rijstrook passeren. (WDH)