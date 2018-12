Werken aan N13 achter de rug Wouter Demuynck

07 december 2018

Op woensdag 5 december werd de laatste zone - tussen Punt en Velveken - van de werken aan de N13 (Geelseweg/Herentalseweg) opengesteld voor alle verkeer. De komende maand resten nog enkele plaatselijke afwerkingen en herstellingswerken. De opdrachtgevers en aannemers wensen alle omwonenden en weggebruikers te bedanken voor het begrip en geduld tijdens de uitvoering van het project.

Heb je toch nog vragen over dit project? Met vragen over de riolerings- en wegenwerken kun je alle werkdagen tussen 8 en 19 uur terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03/450.45.45 of via contact@aquafin.be.