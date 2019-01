Werken aan Grote Steenweg starten maandag Wouter Demuynck

11 januari 2019

Op de Grote Steenweg starten op maandag 14 januari kabel- en sleufwerken in opdracht van Eandis. Daarvoor wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer van Geel richting Westerlo is nog mogelijk. Het verkeer van Westerlo richting Geel wordt omgeleid via Tongerlo, Oevel en Nijverheidsstraat.

De werken duren in normale omstandigheden tot vrijdag 25 januari 2019.