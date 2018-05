Wereldkampioen trial trapt fietsweek op gang 16 mei 2018

02u51 0 Geel Maandag werd bij Sint Jozef Geel de aftrap gegeven aan de fietsweek. Niemand minder dan wereldkampioen trial Kenny Belaey en zijn jongere broer Wesley toonden hun skills op de mountainbike.

Veel spectaculairder kon de fietsweek nauwelijks beginnen met een demonstratie van Kenny Belaey, jarenlang wereldkampioen trial, en zijn jongere broer Wesley, eveneens een grote naam in de discipline, op de speelplaats. De broers toonden hun kunstjes door met hun fiets onder andere over een vrijwillige leerkracht te springen. "De bedoeling van de fietsweek is om jongeren op de fiets te krijgen en de behendigheid te verbeteren", legt leerkracht lichamelijke opvoeding Jan Lavrijsen uit. "Alle lessen LO worden deze week vervangen door fietslessen. De zesdejaars mogen zo een trialbikeparcours afleggen, de zevendejaars rijden in duo een fietsknooppunt en de tweede graad rijdt rondjes rond het Leunenstadion."





Fietsmarathon

Gisteren was er een fietsquiz en donderdag is er de fietsmarathon. Dan wordt er op de speelplaats een podium geplaatst met tien hometrainers. De vijf departementen van de school krijgen elk twee hometrainers, waarop leerlingen elk een halfuur mogen fietsen. Het departement dat van 8 tot 15.30 uur de meeste kilometers trapt wint. De winnaars krijgen daarna mooie prijzen. (WDH)