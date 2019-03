Wereldbar ‘La Buena Onda’ neemt tijdelijk De Halle in Wouter Demuynck

26 maart 2019

18u43 0 Geel De komende zes maanden zal De Halle op de Markt de wereldbar ‘La Buena Onda’ huisvesten. Het stadsbestuur schreef een tijdje geleden een wedstrijd uit voor de tijdelijke invulling van het gelijksvloers en de kelderruimte van het voormalige cultuurcafé. La Buena Onda opent de deuren tijdens Palmenmarkt en wil heel wat evenementen - zoals workshops, optredens, tapasavonden en comedy - organiseren.

De jury beoordeelde de drie kandidaten aan de hand van criteria zoals concept, toegankelijkheid, creativiteit, ervaring, rendabiliteit en financieel voorstel. Uiteindelijk kwam GlokaalPlan.it als winnaar uit de bus. Het werkt met een ervaren team dat bestaat uit Max en Eveline Kamina en Lore Boven.

Max Kamina, die twaalf jaar in Geel heeft gewoond, is de drijvende kracht achter vzw Masanka Westerlo en een ervaren eventplanner van onder andere de zomer- en winterbar in Westerlo. Eveline Kamina zorgt voor de boekhouding, events en sociale tewerkstelling. Lore Boven werkte eerder al in pop-up bars Sprouts, Z-bar Westerlo en het Wereldcafé in Kasterlee en zal het horecamanagement op zich nemen.

Buena Onda, wat vrij vertaald ‘goede sfeer’ wil zeggen, wil meer zijn dan een wereldbar. “Ze willen heel wat evenementen organiseren zoals workshops, muziekoptredens, kunstexpo’s, comedy, tapasavonden enzovoort. Zowel het interieur als de menukaart zal een zuiders accent krijgen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Speciale koffies, een gezonde eerlijke lunch, wereldse tapas, huisgemaakte sapjes en gebakjes, diverse lokale bieren, zuiderse cocktails… je vindt het allemaal in La Buena Onda.”

GlokaalPlan.it wil bovendien vooral werken met lokale, seizoensgebonden, bio en fair trade producten. In de kelder van De Halle wil La Buena Onda ruimte bieden voor workshops, lezingen, live optredens en culinaire avonden of bedrijfsevenementen zoals recepties en netwerkborrels.

Er zal de komende weken volop geschilderd en ingericht worden in dit deel van de Halle. Het openingsevent van wereldbar La Buena Onda vindt plaats tijdens het weekend van Palmenmarkt, namelijk 13 en 14 april. De wereldbar zal tot eind september haar intrek nemen in de Halle. Als het project positief geëvalueerd wordt door het schepencollege komt er misschien nog een vervolg met een ander project.