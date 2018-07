Wegdek Gasthuisstraat wordt vernieuwd 18 juli 2018

02u50 0 Geel Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan het wegdek van de Gasthuisstraat.

Vanaf het kruispunt met de Diestseweg tot aan het kruispunt met De-Billemontstraat/Laar wordt het asfalt vernieuwd. Tijdens de werken is de Gasthuisstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De omleiding voor plaatselijk verkeer loopt langs Westelijke Ring, Molseweg, Kievermont, Retieseweg en omgekeerd.





Omleidingen

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid langs Westelijke Ring (R14), Noord-Zuidlaan (N19g), E34, N18 en N118 (Retie, Dessel, Mol). Fietsers rijden langs Diestseweg, Eikevelden en Laar of gaan met de fiets aan de hand over de voetpaden van de Gasthuisstraat. De bussen van De Lijn volgen tijdens de werken een omleiding. Kijk voor meer info over de dienstregeling op www.delijn.be.





Asfalteringswerken zijn altijd erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. Meer informatie vind je op de website van Agentschap Wegen & Verkeer. (WDH)