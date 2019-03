Weg met saaie ziekenhuisgevel: graffitiwerk fleurt Sint-Dimpna helemaal op Kristof Baelus

12 maart 2019

16u53 0 Geel Enkele maanden geleden gaf Ziekenhuis Geel een opdracht aan Bart ‘smates’ Smeets: zorg voor een mooie blikvanger aan de straatkant van het ziekenhuis. De graffitikunstenaar startte op maandag 5 maart, eind deze week is zijn werk helemaal klaar.

Het ziekenhuis vroeg de kunstenaar om hun verhaal te tekenen met zijn eigen interpretatie. Het verhaal waarin het ziekenhuis vooruit wil kijken, met ambitie naar de toekomst. In deze toekomst willen ze meer over gezondheid dan over ziekte praten, waarbij de patiënt steeds centraal staat. Het werk is ongeveer 20 meter hoog.

“We willen over de ‘muur’ naar de hele Kempen, maar ook nog verder kijken. De band met de bewoners en de cultuur van Geel willen we als ziekenhuis koesteren en versterken. Het hart van Geel staat dan ook centraal in het werk. Tegelijk kijken we vol verwachting in de voortdurend veranderende toekomst waarin veel zal afhangen van de wisselwerking tussen mens en technologie, vandaar de raket”, klinkt het. “Daarnaast moet het werk bij iedereen iets losmaken, we zijn immers een ziekenhuis voor iedereen. Ten slotte moet de muurschildering natuurlijk ook mooi zijn, zodat we er allemaal blijer en een beetje gezonder door worden.”

Met deze graffiti op de voorgevel van het ziekenhuis willen ze een accent plaatsen om hun patiënten en bezoekers toch een glimlach op hun gezicht te geven.