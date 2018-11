Weekendwerken aan brugvoegen op E313 in Laakdal afgelast Wouter Demuynck

16 november 2018

18u09 0

De weekendwerken aan de voegen van de snelwegbrug over de Nieuwe Baan (N174) op de E313 in Laakdal, ter hoogte van Geel-Oost, van vrijdagavond 16 november tot maandagochtend 19 november worden afgelast. De voorspelde temperaturen zijn te laag. Dit weekend is er dus geen hinder op de E313 en de oprit Geel-Oost richting Antwerpen blijft open. De werken worden uitgesteld. Mogelijk kan er dit jaar niet meer gewerkt worden.