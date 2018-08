Week hinder door wegenwerken in Gasthuisstraat 14 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 20 augustus met de vernieuwing van het wegdek in de Gasthuisstraat (N142) in Geel.





Tussen het kruispunt met de Diestseweg (N126) en het kruispunt met De-Billemontstraat/Laar wordt het asfalt vernieuwd. "Het wegdek van de Gasthuisstraat is grotendeels versleten en aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Daarom wordt zowel de onderlaag als de toplaag asfalt van het wegdek vernieuwd", zegt AWV-woordvoerder Gilles Van Goethem. "Op de parkeerstrook wordt enkel de toplaag asfalt vervangen. Na het asfalteren zullen ook de huidige fietssuggestiestroken opnieuw worden aangebracht." De werkzaamheden zullen bij goede weersomstandigheden een week duren. "De vernieuwing van het wegdek wordt in de zomervakantie uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werken is de Gasthuisstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer", aldus nog Van Goethem. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Westelijke Ring (R14), de Rijn (N71) en Kievermont. Fietsers kunnen omrijden via de Diestseweg, Eikevelden en Laar. (JVN)