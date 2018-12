Wat krijg je als je liefde voor de kermis koppelt met... kilo’s Lego? Wouter Demuynck

28 december 2018

18u31 3 Geel Luc Van Gestel uit Zammel heeft in zijn tuin een opmerkelijk bouwwerk staan: een spiegeltent, maar dan opgetrokken in Lego — en gebaseerd op een levensgroot exemplaar uit de buurt.

Al op 7-jarige leeftijd was Luc gefascineerd door de kermis, en dan vooral door de opbouw en afbraak van de attracties. Rond die periode kreeg hij ook zijn eerste set Lego cadeau. Daar maakte hij toen al onder meer een paardenmolen mee. Toen hij een jaar of 16 was, ging een echte droom in vervulling. Luc mocht meehelpen met de opbouw en de afbraak van de ‘rups’.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Luc in de bouwsector terechtkwam, als metser. Maar door medische problemen moest hij daar mee stoppen. “Mijn wereld stortte in”, vertelt hij. “Maar mijn vrouw Peggy kwam toen met het idee om met Lego te beginnen bouwen, en lanceerde een oproep om blokjes te verzamelen. Oorspronkelijk was er het idee om de kerk van Zammel na te bouwen, maar dat bleek niet haalbaar.”

100.000 blokjes

En zo werd het een spiegeltent, gebaseerd op een levensgroot exemplaar uit de buurt. Zo kon Luc toch nog iets uit Zammel nabouwen en was er een link met de kermis. De spiegeltent heeft een diameter van 1,8 meter en is 70 centimeter groot. “Het is een uniek project, want een spiegeltent in Lego bestaat niet. Mijn exemplaar wordt opgebouwd en afgebroken zoals zijn grote broer. Ik schat dat er nu zo’n 50.000 blokjes in zitten. Om het af te werken moeten er ruwweg nog zo’n 50.000 blokjes bij. Gelukkig heb ik enkele sponsors. Zo doneerde een bevriend koppel ooit 23 kilogram blokjes.”

Luc heeft zijn spiegeltent nu tijdelijk opgefleurd met kerstbeelden en -versiering. “Mijn vader is drie jaar geleden overleden en de versiering en beeldjes zijn van hem. Ik wou er iets mee doen om de boodschap over te brengen dat je het schone ook mag tonen. Er is al zoveel miserie. Vader kan dat niet meer vertellen, maar ik wel.”

Wie blokjes wil doneren, kan Luc contacteren via www.zammelslegoproject.be of vangestel_luc@hotmail.com.