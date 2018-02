Walther treedt gratis op in café de Werft 05 februari 2018

02u38 0

Hou je van indie, folk, rock en pop? Dan is het optreden van Walther op dinsdag 13 februari om 20.15 uur in café de Werft iets voor jou. Walther begon in september 2015 als soloproject van Hannes Walther Cuyvers in Gent en werd nadien aangesterkt met een volledige band, met als leden Lani Pellegrini, Sam Enthoven en Alexander Le Bris. Inspiratie van overal die vertaald wordt in een oprecht en verhalend geheel. De toegang is gratis. (WDH)