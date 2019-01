Wafelenbak in de bib als eerbetoon aan Marc Sleen Wouter Demuynck

29 januari 2019

Op woensdag 30 januari stapelt de bibliotheek verse wafels op voor de bezoekers, net als in de strips van Nero. De traditionele wafelenbak vond voor het eerst plaats in het album De Juweleneter in 1964. Vanaf Het Groene Vuur in 1965 werd die wafelenbak aan het einde van elk Nero-verhaal gehouden. De grote wafelenbak is een eerbetoon aan Marc Sleen en alle stripliefhebbers. Iedereen is tussen 13 en 17 uur welkom in de bib om te smullen.